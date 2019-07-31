В Украинской хоккейной лиге (УХЛ) решили перенести дату подачи заявок на участие в сезоне 2019/2020 с 31 июля до 10 августа. Об этом сообщили на официальном сайте УХЛ.

Сейчас уже 5 клубов официально зарегистрировались и даже начали тренировочный процесс: "Донбасс" (Донецк), "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Ледяные Волки" (Киев) и ХК "Кременчуг".

До 10 августа УХЛ будет ждать решения вопросов об участии МХК "Динамо" (Харьков) и еще одной киевской команды.

Как сообщалось, по итогам прошлого сезона чемпионом Украины стал "Донбасс", который в финальной серии обыграл херсонский "Днепр" (4:1).

Новый чемпионат стартует 14 сентября. В матче-открытии в Дружковке встретятся прошлогодние финалисты "Донбасс" и "Днепр".

Ранее сообщалось, что сборная клубов УХЛ в фантастическом матче обыграла национальную сборную Украины по хоккею.

Также мы писали, что во втором матче чемпион сравнял счет в финальной серии плей-офф УХЛ с претендентом.