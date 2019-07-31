Названы имена претендентов на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА - FIFA The Best. В число претендентов вошли десять футболистов. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Отмечается, что номинантами на награду лучшего игрока года стали Криштиану Роналду ("Ювентус"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм), Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах (все - "Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Кроме того, в ФИФА назвали десятку претендентов на награду лучшему тренеру.

В число номинантов вошли Джамель Бельманди (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии). Награды ФИФА The Best будут вручены 23 сентября в Милане. Их обладателей определят специальная комиссия из экспертов, спортивные журналисты, тренеры и капитаны национальных команд, а также интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что в ФИФА назвали 10 лучших тренеров прошлого сезона.

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