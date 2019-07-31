Последний день июля во многих регионах Украины выдался довольно жарким, но с начала августа похолодает в среднем до +23 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В первый августовский день во всех регионах ожидается сухая и облачная с прояснениями погода. Только в двух северных областях (Черниговской и Сумской), а также на западе страны и в Одессе пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы.

Температура днем будет +21...+25 градусов, на юге - до +29. Ночью столбик термометра опустится до +9...+14. На побережье морей ночью будет гораздо теплее: +17...+20.

В Киеве 1 августа будут небольшие облака. Днем термометр покажет +18...+20, ночью - +11...+13.

Фото: meteo.gov.ua

2 и 3 августа дождить будет уже в подавляющем большинстве областей. 2 августа осадки обойдут стороной только северо-запад, восток и юг, а 3 числа - северо-запад, север и северо-восток. В остальных частях Украины прольются дожди. Местами весьма вероятны грозы.

Температура днем в среднем по Украине составит +21...+23 градуса. Только на юге воздух прогреется до +29. Ночью будет +12...+17.

2 августа в столице возможны кратковременные осадки с грозами, а 3 числа будет немного облачно, но сухо. Температура днем +20...+22 градуса, ночью - +12...+14.

Фото: meteo.gov.ua

4 августа всю страну зальет дождями. На юго-востоке они будут очень обильными. Зато к 5 числу в этом регионе прояснится, тогда как в остальных областях все еще будет немного дождить.

Температура днем будет составлять +21...+24 градуса, ночью - +11...+13.

Фото: meteo.gov.ua

4-5 августа в столице обещают кратковременные дожди и температуру днем +20...+22, а ночью - +12...+14.

Напомним, синоптики уже предупреждали, что начало августа будет прохладнее, чем конец июля.

Также мы писали, что август в Киеве начнется с дождей. "Страна" публиковала прогноз погоды в Киеве на неделю от шести синоптиков.