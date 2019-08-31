Ученые разработали легкие контактные линзы, которые могут увеличивать изображение, если их носитель дважды моргнет.

Благодаря этому меняется фокус между объектами на разных расстояниях, то есть срабатывает так называемый zoom, передает Newsweek.

Отмечается, что на данном этапе существует лишь прототип линз, который будет тестироваться еще долго, прежде ем данное устройство попадет на прилавки.

Однако, по словам ученых из Калифорнийского университета, в будущем такая система может быть использована в визуальных протезах, очках, которые можно настраивать, или в разработке роботов дистанционного управления.

Ученые используют специальные электрические сигналы, созданные движением глаз, чтобы контролировать движение и менять фокус линз. Фактически это повторяет то, как работает хрусталик в глазах млекопитающих.

Сами линзы изготовлены из гибкого полимера, который расширяется под действием электрических сигналов. Когда сигнал исчезает, они стягиваются. Это меняет то, как свет проходит через линзы, влияя изображение для того, кто их носит.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сканер сетчатки глаза в Samsung Galaxy S8 при помощи контактной линзы.

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