В Министерстве обороны Украины намерены отказаться от фирм-аутсорсеров и самостоятельно нанимать поваров для обеспечения питанием военнослужащих ВСУ. Об этом в Facebook сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Отказ от услуг аутсорсеров перечисляется в посте наряду с другими преимуществами новой системы питания в ВСУ, переход на которую начался в 2017 году.

"Рацион военнослужащих увеличен с 32 до 350 позиций. Электронный каталог позволяет самостоятельно формировать меню. Добавлены свежие фрукты, овощи, кофе, соки, кисломолочные продукты и кондитерские изделия. На 40% увеличена норма мяса. ВСУ отказывается от фирм-аутсорсеров и самостоятельно будет нанимать поваров", - говорится в сообщении.

Видео: Facebook/ gursmz

В Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ напомнили, что в 2017 году на новую систему питания перешла 21 воинская часть. В 2018 - уже 52 воинские части. В 2019 году должны перейти еще 285 частей.

Введенная система питания позволяет разнообразить меню и улучшить его качество, а также разработать паек для питания личного состава в ходе боевых действий, когда невозможно приготовить горячую пищу.

При переходе на новую систему за основу был взят опыт организации питания миротворческих контингентов, в частности, армий стран НАТО. В НАТО используют разные группы продуктов для формирования рациона питания и восстановления энергозатрат военнослужащих.

Ранее "Страна" писала, что новая система питания в ВСУ основана на принципе шведского стола.

В апреле 2019 г. мы сообщали о том, что АМКУ оштрафовал 22 компании-поставщика питания для армии за сговор на тендерах.