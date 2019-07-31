По итогам торгов в среду курс безналичной американской валюты поднялся на 10 копеек, остановившись вечером в рамках 25,12-25,15 грн/$.

Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

25,15 грн/$ - вечерний курс, который образовался под занавес торгов. По разным оценкам, на этом уровне было куплено-продано лишь последние $40 млн.

24,96 грн/$ - доминирующий курс в первой половине дня, по которому состоялась львиная доля сделок на межбанке.

Отмечается, что это ценник Нацбанка, который как и в предыдущие дни являлся главным скупщиком валюты. Однако работал по-новому. Сделал предварительный выкуп доллара - еще до начала активной торговли на межбанке, до 10 часов. Чтобы крупная продажа не ошарашила рынок спозаранку, НБУ сразу приобрел $20 млн по 24,97-24,98 грн/$. После чего сразу выставил единый ценник для всех, кто захочет сдавать - 24,96 грн/$. И не опускал его, как вчера. Целый день собирал "американца" по этой цене. По разным оценкам, приобрел около $180 млн. Может быть центробанк поменял тактику под давлением Минфина, который разразился громкими обвинениями в адрес регулятора из-за постоянного укрепления гривны.

В первой половине дня почти все уходило в одни ворота. Иностранцы, оплачивающие сегодня гособлигации Минфина, продавали доллар - Нацбанк его скупал.

Из экспортеров были единицы. Многие оставались в шоке со вчерашнего дня, от пробития отметки 25 грн/$. Придерживали валюту. Очнулись только после обеда. Когда нерезиденты свернули продажи, и вышли покупатели с небольшими заявками. Оказалось, что на рынке осталось немного валюты. На этом моменте произошло повышение цены.

Экспортеры увидели неожиданный спрос и последние $40 млн продали по повышенному курсу - вплоть до 25,15 грн/$.

"Утренний психологический настрой рынка на дальнейшую ревальвацию вынудил регулятора к более активным действиям по корректированию курсовой динамики, в результате котировки подросли, порадовав экспортеров", - прокомментировал ситуацию Олег Куринной

Чтобы подстраиваться под новую реальность крупные корпорации работают через форвардные контракты с банками.

"Когда экспортер заключает крупный контракт по поставке товара, он сразу фиксирует с банком курс по форварду. Стараются минимизировать риски", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Наличный рынок шатался целый день в разные стороны. Утром цены на продаже людям проваливались к 24,90 грн/$, а к вечеру произошла коррекция. Средний ценовой коридор оказался очень широким - 25,10-25,30 грн/$, минимальный ценник - на 25,0 грн/$, а максимальный - на 25,55 грн/$. Выкуп валюты у населения производится в рамках 24,65-25,08 грн/$.

На завтра финансисты дают для межбанковских торгов единый прогноз - 25,10-25,20 грн/$.

Ранее сообщалось, что к концу дня в среду курс гривни на межбанке Украины начал падать.

Также мы писали, что в Минфине публично раскритиковали НБУ из-за слишком крепкой гривни.