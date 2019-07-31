31 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе принято решение о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По словам Олифер, разминирование начнется с 1 августа.

"Украинская сторона представила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь Кучмы.

Скриншот: Facebook/ darka.olifer

Олифер подчеркнула, что к началу ремонта на мосту должны быть убраны блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А "последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным".

Олифер также отметила, что в целом объявленный 21 июля режим тишины на Донбассе сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Однако на неподконтрольных территориях зафиксированы и некоторые нарушения.

"Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - добавила она.

Напомним, о текущем перемирии ТКГ договорилась в Минске 17 июля.

В тот же день Олифер заявила, что Украина может обменять 69 украинцев в "ДНР/ЛНР" на 208 заключенных в Украине.