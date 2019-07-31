В Евросоюзе помнят о деле Екатерины Гандзюк и о том, что организаторы ее убийства до сих пор не привлечены к ответственности.

Об этом написал в своем Тwitter комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан.

Твит еврокомиссара приурочен к годовщине покушения на Гандзюк.

"Храбрая активистка Екатерина Гандзюк подверглась атаке с использованием кислоты в этот день год назад и позже скончалась от серьезных травм. Она не забыта, у меня в офисе есть ее изображение. И мы не забыли, что организаторы этого нападения до сих пор не привлечены к ответственности", - написал Хан.

Скриншот: Тwitter/ JHahnEU

В доказательство своих слов чиновник опубликовал фото активистки у себя в кабинете.

Напомним, к годовщине нападения на херсонскую активистку журналисты представили видеореконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных.

Также в связи с годовщиной громкого преступления активисты сегодня пикетировали здания полиции и облсовета Херсона.