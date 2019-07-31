Сразу 13% украинцев лично знают кого-то, кто стал жертвой сексуальных домогательств, а это около 4 миллиона взрослых.

Почти половина жертв харасмента не обращаются за помощью и не пытаются привлечь злоумышленника к ответственности. Эти данные исследования Национального демократического института опубликовала на своей странице в соцсети и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Флешмоб #янебоюсьсказаты в украинском сегменте соцсетей стал важным сигналом того, что украинское общество готово снять табу с тем, о которых было не принято говорить и начать бороться с насилием... Риторика "сами виноваты" становится менее популярной в нашем обществе. Ведь нельзя оправдать харасмент или изнасилования "неправильным" видом жертвы", - говорится в сообщении.

Ульяна Супрун пишет, что харасмент - это не только сексуальные домогательства. Но это также и другие виды психологического давления: нежелательные предложения, намеки, жесты, взгляды, слова, сообщения или шутки, которые нарушают частные пределы человека и имеют подтекст сексуального характера.

"Домогательства создают некомфортную среду и унижают достоинство жертвы. Они также могут оказать негативное влияние на ее или его здоровье - вызвать длительную психологическую травму, депрессию, повышенное давление и проблемы со сном", - предостерегает Супрун.

По данным чиновницы, харасменту подвергаются преимущественно женщины. По меньшей мере каждая пятая женщина хотя бы раз была жертвой домогательств, которые могут случаться в общественных местах, транспорте, на работе - как с стороны руководства или коллег.

"К сожалению, такие случаи встречаются и в медучреждениях. Сотрудницы одной из киевских больниц рассказали о домогательствах со стороны своего коллеги, ведущего хирурга, заместителя главного врача", - пишет и.о. министра здравоохранения.

Также Ульяна Супрун считает важным, чтобы жертвы харасмента не молчали об этом, а обидчики несли ответственность за свои действия.

"Факт сексуальных домогательств можно доказать в суде. Их определение является в Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин". Но пока это единственный нормативно-правовой акт, в котором есть это понятие", - пишет Супрун и дообавляет ссылку, по которой можно получить советы о том, как доказать в суде факт домогательств.

Также и.о. главы МОЗ опубликовала советы о том, как противостоять харасменту:

Если вы или ваши коллеги подвергаются харасменту, попробуйте объяснить человеку, от которого это исходит, что вам неприятно такое поведение.

Поговорите об этом с коллегами, руководством, родными и друзьями. Они могут поддержать и помочь этому противостоять.

Под публичным давлением и осуждением коллег обидчик может прекратить подобное поведение или даже добровольно уволиться.

Если такой возможности нет или вы не доверяете сотрудникам, а нежелательные действия становятся все более агрессивными - обратитесь в полицию и за социально-психологической помощью.

"Жертвам домогательств действительно потребуется помощь и поддержка. Поэтому, если человек рассказал, что это с ним произошло - воспринимайте это серьезно, выслушайте и не пытайтесь приуменьшать проблему. Часто люди, пострадавшие, не сообщают об этом, потому что боятся осуждения, недоверия, или недоразумения. Публичность - это эффективный способ бороться с насилием и воспитывать в обществе новую культуру поведения", - заключила Ульяна Супрун.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун порекомендовала будущим нардепам отжиматься в кулуарах, не голодать дольше двух суток и беречь горло.

Также мы сообщщали, что новый советник Зеленского пригрозил Ульяне Супрун тюрьмой после аудита.