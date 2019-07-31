Соцсети активно обсуждают конфликт между Минфином и Нацбанком. Глава Минфина Оксана Маркарова выступила с публичной критикой НБУ за слабое сдерживание укрепление гривни.

Об этом она написала во время дискуссии в Facebook, которая разразилась после публикации поста нового члена набсовета Приватбанка Романа Сульжика, передает UBR.ua.

Отмечается, что Маркарова поддержала позицию Сульжика, который считает, что укрепление гривны "можно было использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране". А бездействие НБУ в сдерживании роста курса он вообще назвал граничащим с преступной халатностью.

Негодование в правительстве вполне понятно. Ведь от очень крепкой гривны страдает госбюджет. Страдает напрямую: чем ниже курс доллара, тем меньше в гривне зарабатывают экспортеры, и меньше перечисляют налога на прибыль предприятий. Если учесть, что лето начиналось на уровне 26,7 грн./$, а сегодня утром безналичный курс обвалился до 24,96 грн./$, то можно говорить о потере 1,8 гривны на каждом экспортном долларе. То есть на каждом проданном миллионе долларов наши корпорации теряют почти 2 миллиона гривен, а казна — на налогах с этой суммы.

Понятно, что Минфину это не нравится. В июне 2019 года доходы государственного бюджета были на 17,8% меньше ожидаемого уровня. Только 80,1 млрд грн. Ведь доходная часть госбюджета была рассчитана из прогноза 29,2 грн./$, который ни разу не оправдался с начала этого года.

Собственно, с этим и связаны упреки Маркаровой, которая решила переложить всю ответственность на Нацбанк. Призывая пополнять резервы, понижать ставку и упрощать валютные правила.

Впрочем, НБУ в ближайших отчетах может легко разбить все упреки министра. Ведь он выполняет каждый пункт ее требований:

Золотовалютные резервы центробанка постоянно прирастают. И в июле центробанк наверняка покажет рекордные прирост ЗВР за 2019 год. По предварительной оценке, объем выкупленного доллара на межбанке превысит $1 млрд.

Учетную ставку Нацбанк совсем недавно опустил на полпроцента, и остановил на 17% годовых.

Правила покупки валюты на межбанке и перечисления по внешнеэкономическим контрактам центробанк регулярно упрощает.

При этом у нацбанковцев наверняка хватит упреков в адрес Минфина. Ведь именно высокие ставки министерства стали тем "медом", на который слетаются мелкие спекулянты и крупные западные инвестфонды, выкупающие гривневые гособлигации Минфина. Именно их поток доллара укрепляет гривну и убивает украинский экспорт и госбюджет.

Минфину могут предложить активнее опускать ставки по своим ОВГЗ. Чтобы хоть немного сбить спесь с иностранцев и удешевить госдолг. Никакая "полная координация", о которой писала сегодня Оксана Маркарова на Facebook не нужна. Только низкие ставки.

Скандальный публичный диалог между Минфином и Нацбанком может быть достаточно активным и даже занятным. Может принять любую направленность. Даже уголовную. Если правительство, например, привлечет силовые ведомства и те проведут расследования сделок НБУ на межбанке. Например, начнут выяснять, почему нацбанковцы один доллар выкупают на 10-20 копеек дороже, чем другой. У разных банков. Причем, на протяжении получаса. Это регулярно происходит последние дни. Может подниматься тема коррупции и звучать уголовные обвинения.

Ранее сообщалось, что глава Минфина раскритиковала НБУ За укрепление гривны.

Также мы писали, что Минфин продолжает занимать через облигации рекордные объемы денег.