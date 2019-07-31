31 июля вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Маркусу Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Днепровский апелляционный суд рассматривал жалобу Лусварги на приговор Павлоградского горрайонного суда (суда первой инстанции) от 2 мая 2019 г. Последний признал бразильца виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260 УК Украины. Однако в ходе заседания обвиняемый заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы.

Днепровский апелляционный суд принял решение о прекращении апелляционного производства. Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке.

После заседания суда Лусварги отправился к месту отбывания наказания.

В прокуратуре отметили, что при исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный под стражей по состоянию на 2 мая, когда суд вынес решение.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о бразильце Лусварги, воевавшем за "ДНР".

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