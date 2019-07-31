Дарницкий районный суд Киева отказал в переводе "титушки" Юрия Крысина, осужденного за убийство журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия, из Торецкой исправительной колонии в следственный изолятор СБУ в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, сегодня прокурор Лилия Малашич заявила ходатайство о переводе Крысина на время судебного следствия по делу о противодействии активистам Евромайдана и пытках. Аргументируя свое ходатайство, Малашич отметила, что пребывание Крысина в колонии затягивает рассмотрение дела, поскольку зачастую не удается установить качественную связь с колонией, или вообще такая связь отсутствует, что приводит к переносу судебных заседаний. Адвокаты Крысина выступили против удовлетворения этого ходатайства, как и сам Крысин, который заявил, что в СИЗО СБУ его на самом деле хочет поместить руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, "чтобы тут на меня давить".

Рассмотрев данное ходатайство, судья Елена Просалова отказала в его удовлетворении. Таким образом, Крысин и в дальнейшем будет находиться в Торецкой колонии. Следующее заседание по данному делу назначено на 12 августа. На нем продолжат исследовать доказательства стороны обвинения.

Ранее "Страна" писала оо том, что заседание по касации Крысина, осужденного за убийство журналиста "Вестей", перенесли на сентябрь.

Также мы сообщали, что Крысин назвал условия при которых он готов пойти на сделку с правосудием уже после приговора.