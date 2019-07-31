В комитете Сената Конгресса (парламента) США по международным делам проголосовали за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом передает RT со ссылкой на британские СМИ.

По данным агентства Рейтерс, за принятие законопроекта проголосовали 20 членов сенатского комитет, против - двое.

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и представителем Демпартии Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

Законопроект для его вступления в силу также должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также президентом Дональдом Трампом.

Как сообщала "Страна", в Австрии назвали дату запуска "Северного потока 2". Первый газ по нему намерены поставить в Европу к полуночи вторника, 31 декабря 2019.

Напомним, что в НАК "Нафтогаз" дали понять, что не хотят заключать с "Газпромом" контракт на год.