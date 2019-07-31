На торгах в среду, 31 июля, нефтяные котировки продолжают повышаться, на что повлияли данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 по Киеву подорожали на $0,59 (на 0,91%) - до $65,31 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к вечеру увеличились на $0,69 (на 1,19%) - до $58,74 за баррель.

С середины июля цены достигли максимума. Как отмечают аналитики, это связано с появлением данных о запасах черного золота в США.

По сообщению министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей.

А накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей. Институт вывел такие данные на основе информации от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов.

К слову, падение запасов ожидалось, но не в таких объемах. S&P Global Platts прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, а бензина - на 1,1 млн баррелей.

Напомним, 30 июля цена нефти Brent остановилась на уровне $64,09 за баррель.

В середине июля стоимость нефти начала резко снижаться и упала до $61,73 за баррель.