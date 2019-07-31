В Национальном банке Украины будут сглаживать резкие курсовые колебания, но не будут препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков центробанка Сергей Пономаренко, комментируя дискуссию в СМИ о целесообразности значительного укрепления гривни, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.

По словам Пономаренко, во время проведения операций на межбанковском валютном рынке НБУ продолжает придерживаться стратегии валютных интервенций на 2016-2020 гг., которые не влияют на направление движения курса гривни, определенное фундаментальными экономическими факторами.

По его словам, курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, сказал он, дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 гг.", - отм етил Пономаренко.

Также глава департамента открытых рынков НБУ сообщил, что центробанк в среду купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля - более $1 млрд, с начала года - более $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что банкиры считают, что в среду доллар может упасть ниже отметки в 25 гривен.

Также мы писали, что во вторник на межбанковском рынке Украины доллар упал почти до 25 гривен.