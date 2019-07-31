В "Олимпике" усилились полузащитником из Буркина-Фасо Драманом Салу. О переходе сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан на два года. Он стал седьмым футболистов, перешедшим в команде в летнее межсезонье.

В их число вошли вратарь Герман Пеньков, защитники Иван Трубочкин, Алию Абубакар, полузащитники Тарас Завийский, Луис Фернандо и Фабиньо.

Драман Салу уже заявлен за "Олимпик" и сможет дебютировать в ближайшей игре. Он будет играть под номером 77.

Предыдущим клубом 21-летнего игрока был сербский "Партизан", однако с февраля 2019 года полузащитник не провел ни одной встречи. Первую часть прошлого сезона он на правах аренды играл за сербский "Телеопатик". Также в его активе выступление за сборную своей страны.

Фото: olimpik.com.ua

Как сообщала "Страна", в среду, 31 июля "Шахтёр" и "Динамо" Киев проведут свои первые игры в новом сезоне футбольного чемпионата Украины.

"Александрия" проведёт встречу с "горняками". Игру покажет в 19.00 телеканал "Футбол 2". А львовские Карпаты примут киевское Динамо. Начало 19.30 на телеканале "Футбол 1".

Напомним, что в чемпионате Украины изменили систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой.