В донецком клубе "Олимпик" подписали седьмого новичка, которым стал футболист из Африки
В "Олимпике" усилились полузащитником из Буркина-Фасо Драманом Салу. О переходе сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан на два года. Он стал седьмым футболистов, перешедшим в команде в летнее межсезонье.
В их число вошли вратарь Герман Пеньков, защитники Иван Трубочкин, Алию Абубакар, полузащитники Тарас Завийский, Луис Фернандо и Фабиньо.
Драман Салу уже заявлен за "Олимпик" и сможет дебютировать в ближайшей игре. Он будет играть под номером 77.
Предыдущим клубом 21-летнего игрока был сербский "Партизан", однако с февраля 2019 года полузащитник не провел ни одной встречи. Первую часть прошлого сезона он на правах аренды играл за сербский "Телеопатик". Также в его активе выступление за сборную своей страны.
Фото: olimpik.com.ua
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Напомним, что в чемпионате Украины изменили систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой.