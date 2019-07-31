В США нашли трупы группы туристов из Германии. Они путешествовали по Аляске и утонули в ледяной воде. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

Предполагается, что туристы находились на надувной лодке перед смертью. Они могли попасть в воду после того, как на каяк обрушился кусок льда. Тела туристов в спасательных жилетах обнаружил гид-каякер вблизи ледника. Начато расследование.

Как сообщала "Страна", во время путешествия по Аляске утонула и звезда кинопроизведения "Брестская крепость". Она решила провести в США свадебное путешествие.

При переходе реки Вероника оступилась и упала. Рюкзак утянул ее под воду.

Напомним, что из США из-за проблем с документами не могут забрать тело погибшего после дуэли на ринге боксёра.