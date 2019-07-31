На Аляске нашли тела трёх туристов из Германии
В США нашли трупы группы туристов из Германии. Они путешествовали по Аляске и утонули в ледяной воде. Об этом сообщает Anchorage Daily News.
Предполагается, что туристы находились на надувной лодке перед смертью. Они могли попасть в воду после того, как на каяк обрушился кусок льда. Тела туристов в спасательных жилетах обнаружил гид-каякер вблизи ледника. Начато расследование.
Как сообщала "Страна", во время путешествия по Аляске утонула и звезда кинопроизведения "Брестская крепость". Она решила провести в США свадебное путешествие.
При переходе реки Вероника оступилась и упала. Рюкзак утянул ее под воду.
Напомним, что из США из-за проблем с документами не могут забрать тело погибшего после дуэли на ринге боксёра.
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