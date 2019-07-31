В первый день августа в Украине на несколько градусов понизится температура воздуха, кратковременные дожди местами с грозами обещают только на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области. А вот в Карпатах в ночь на 1 августа ожидаются значительные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

Синноптики обещают, что на большей части территории Украины 1 августа будет сухо и переменно облачно. Лишь днем на севере Левобережья в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9-14 градусов, днем +18-23. В южной части и на Закарпатье ночью +13-18 градусов, на побережье морей до +21, днем +24-29 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что невероятная жара в Европе бьет исторический температурный рекорд.

Также мы сообщали, что синоптики удивили прогнозом первых холодов в Украине уже в конце августа.