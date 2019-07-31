30 июля Днепровский апелляционный суд начал рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Александра Пугачева и его защитника. Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Бывший боец роты спецназначения "Торнадо" Пугачев подал жалобу на приговор суда присяжных Кировского районного суда г. Днепра от 8 апреля 2019 г. Тогда по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 263, ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115, ч.3 ст.262, ст.348, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "торнадовца" приговорили к пожизненному заключению. Однако своей вины он не признал.

Апелляционный суд установит обоснованность жалобы Пугачева.

Скриншот: Facebook/ KyivOperativ

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре Пугачев расстрелял двух полицейских, которые попытались остановить его за нарушение правил дорожного движения. "Торнадовец" оказал сопротивление, выхватил у патрульного табельное оружие и несколькими выстрелами убил полицейского и ранил его напарницу, после чего скрылся.

Весной этого года убийца был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Как писала "Страна", вчера Пугачев обжаловал приговор.