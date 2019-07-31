На территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции начнет работать водный маршрут по рекам Припять и Уж. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что маршрут был разработан по указу президента Украины №512/2019 "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"ДАЗВ разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТІЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижение реками Припять и Уж", - рассказали в агентстве.

Сообщается, что развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу.

"Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовой режим территории, подвергшейся радиоактивной загрязненности вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения", - говорится в сообщении.

Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей.

Скриншот: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проходят учения Нацгвардии.

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