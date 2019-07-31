В соцсети появилось видео, на котором запечатлен полицейский, безуспешно пытающийся поймать сбежавшего пони. Ролик опубликован на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"В Голосеевском районе пытаются поймать пони, который, очевиднее всего, сбежал из парка. Будьте бдительнее", - предупредили авторы поста.

На видео можно рассмотреть, как пони идет вдоль проезжей части, затем выходит на дорогу. Рядом идет полицейский, но когда он пытается поймать животное, оно достаточно быстро убегает. Полицейский пытается его догнать, но быстро сходит с заданной резвым пони дистанции.

Ранее "Страна" писала об аналогичном случае в Одессе, где сбежавший с ипподрома конь проскакал несколько трамвайных остановок, шокировал людей, но был пойман патрульными полицейскими.

Также мы сообщали, что на видео попало, как под Харьковом патрульные и водители гонялись за беглыми обезьянами.