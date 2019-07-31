Автор видео и создатель YouTube-канала "The King of Random" Грант Томпсон, имеющий более 11,5 млн подписчиков, разбился в возрасте 38 лет. Об этом передает TMZ со ссылкой на его родственников.

По данным родственников, парень отправился путешествовать на параплане, но не вернулся домой. Позднее его тело нашли в Сент-Джордже (штат Юта). В полиции выяснили, что параплан Томпсона в какой-то момент пропал с радаров.

Во время полета, видеоблогер снимал происходящие на камеру. В следствии надеются, что благодаря записям удастся восстановить картину случившего.

Видео: youtube.com/The King of Random

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