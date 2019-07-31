Стриминговая платформа Netflix опубликовала официальный тизер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" - экранизации романа Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома". Ролик появился 31 июля на YouTube.

Картина рассказывает о киллере по прозвищу Ирландец, которого играет Роберт Де Ниро. Преступник убил многих гангстеров по заказу криминального босса Рассела Буффалино (Джо Пеши). В фильме Ирландец рассказывает запутанную историю своих преступлений, в том числе загадочного исчезновения профсоюзного лидера Джимми Хоффу (Аль Пачино).

Видео: YouTube/ Netflix

"Ирландец" стал девятым совместным проектом Скорсезе и Де Ниро. В ленте режиссер использовал новейшую компьютерную графику, чтобы омолодить актера в эпизодах, повествующих о юности главного героя.

Премьера картины Скорсезе "Ирландец" состоится на кинофестивале в Нью-Йорке 27 сентября 2019 года.

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