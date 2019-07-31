Кабмин принял решение создать Единую информационную-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины (E-SOCIAL), передает Юрлига.

Соответствующее правительственное постановление № 676 было принято 17 июля 2019 года. Постановлением утверждено Положение об указанной системе и о Едином государственном реестре социальной сферы.

Кабмин поручил Минсоцполитики:

создать Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины (E-SOCIAL) и Единый государственный реестр социальной сферы для предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки (социальных выплат, пособия, льгот, социальных услуг и жилищных субсидий);

обеспечить до 30 сентября 2020 года наполнение Системы E-SOCIAL информацией с использованием данных, имеющихся в других информационных системах, используемых структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, районных в гг. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов для предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки;

обеспечить с 1 октября 2020 года использование Системы E-SOCIAL во время предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки.

Система E-SOCIAL - это автоматизированная система, которая используется для сбора, проверки достоверности сведений и обработки информации, обеспечения доступа к данным через автоматизацию их введения, хранения, трансформации и отображения информации о назначении, начислении и получении социальных выплат, пособия, льгот, социальных услуг и жилищных субсидий, отношений предоставителей и получателей социальной поддержки, а также информации о начислении и проведении выплат.

E-SOCIAL состоит из отдельных подсистем, работающих на разных уровнях и взаимодействующих между собой. В основные подсистемы E-SOCIAL входят:

классификатор социальной поддержки - перечень видов соцподдержки, составленный для унификации процессов предоставления социальной поддержки; подсистема автоматизации процессов - подсистема, которая состоит из набора модулей (алгоритмов) автоматизации процессов предоставления социальной поддержки, которые дают возможность формирования, выполнения и мониторинга процессов, обеспечивающих предоставление социальной поддержки; подсистема аналитики и отчетности - подсистема, формирующая оперативную, статистическую, аналитическую, отчетную информацию о лицах, оказанной социальной поддержке, выплатах, осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства при ее предоставлении и подходах к контролю, актуальном состоянии социальной поддержки; подсистема идентификации и авторизации - единый актуальный каталог учетных записей пользователей информационных систем для управления доступом (аутентификация и авторизация) к информационным системам Минсоцполитики с использованием средств квалифицированной электронной подписи в соответствии с Порядком использования электронных доверительных услуг в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях государственной формы собственности; подсистема управления взаимодействием с получателями социальной поддержки - подсистема, используемая в пределах процессов предоставления соцподдержки для обеспечения коммуникации с получателями социальной поддержки и улучшения процессов обслуживания в части предоставления социальной поддержки; подсистема управления документами - подсистема, обеспечивающая централизованное хранение документов разных типов, их связь с разным наполнением, а также индексацию документов, возможность их поиска по типу, названию, наполнению и содержанию; подсистема управления классификаторами и справочниками - подсистема введения, обработки и контроля справочной информации, которая используется Минсоцполитики при предоставлении социальной поддержки и обеспечивает другие подсистемы и внешние системы актуальной справочной информацией; подсистема управления предоставлением социальной поддержки - подсистема, обеспечивающая логику обработки заявок получателей социальной поддержки, включая создание, модификацию, изменение алгоритма обработки; подсистема финансовых расчетов - подсистема, состоящая из группы сервисов, обеспечивающих финансовую составляющую процесса на всех этапах социальной поддержки для централизованного обработки всех финансовых транзакций, проведения расчетов и социальных платежей и хранения их результатов; портал услуг - веб-портал сферы социальной защиты населения для получателей социальной поддержки с защищенными личными кабинетами, доступом к электронным услугам, возможностью отслеживать состояние рассмотрения личных обращений, с адаптацией отображения контента для лиц с недостатками зрения и слуха; доступ к порталу услуг предоставляется после подтверждения лица на обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством; шлюз обмена - единая точка обработки и обмена данными между внутренними системами Минсоцполитики и внешними системами других учреждений, в частности с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов. E-SOCIAL обеспечивает информационное взаимодействие с государственными электронными информационными ресурсами, используя шлюзы обмена и другие способы получения информации.

Пользователи E-SOCIAL наполняют Систему информацией о назначении, начислении, осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки, отношения предоставителей и получателей социальной поддержки, начислении и проведении выплат; поддерживают в актуальном состоянии квалифицированный сертификат открытого ключа; обеспечивают отмену, блокировку и восстановление квалифицированного сертификата открытого ключа; информируют держателя E-SOCIAL об изменении полномочий, отмене, блокировке и восстановлении квалифицированного сертификата открытого ключа; обеспечивают защиту информацию в E-SOCIAL в соответствии с законодательством.

Единый государственный реестр социальной сферы - это автоматизированная система учета информации о получателях и предоставителях социальных выплат, пособия, льгот, социальных услуг и жилищных субсидий, отношениях предоставителей и получателей социальной поддержки. Он включает реестр предоставителей и получателей социальной поддержки.

Реестр предоставителей социальной поддержки состоит из трех разделов, которые содержат сведения о:

органах социальной защиты населения, предоставляющих, назначающих и выплачивающих социальное пособие, льготы, жилищные субсидии;

предоставителях социальных услуг (кроме физлиц, оказывающих социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности);

предоставителях социальных услуг - физлицах, оказывающих социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности.

Реестры получателей социальной поддержки и предоставителей социальной поддержки формируются на основе Системе E-SOCIAL.

Сведения из Единого государственного реестра социальной сферы формируются и предоставляются только с помощью программных средств его ведения с обязательным присвоением идентификатора лица реестра, фиксацией даты и времени их формирования. Доступ к сведениям из этого Реестра предоставляется только после предварительной идентификации лица с применением квалифицированной электронной подписи.

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