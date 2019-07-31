К концу дня в среду курс гривни на межбанке Украины начал падать
В среду, 31 июля, к концу дня курс гривни на межбанковском валютном рынке незначительно снизился - до 25,115 грн/$1 с 25,035 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,095 -25,135 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 1 августа официальный курс 25,020755 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 июля укрепился до 24,9845 грн/$1 с 25,0919 грн/$1.
Национальный банк Украины также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 августа 2019 года.
- 100 долларов США 2502.0755
- 100 евро 2790.0644
- 10 российских рублей 3.9454
- 10 белорусских рублей 122.9521
- 100 польских злотых 650.1828
- 100 турецких лир 452.8590
- 100 болгарских лев 1426.5592
- 1000 йен 230.5076
- 100 канадских долларов 1902.9221
- 100 молдовских лей 140.8089
- 100 румынских лей 589.3921
- 10000 рупий 17.8401
- 100 фунтов стерлингов 3045.1572
- 100 чешских крон 108.7405
- 100 шведских крон 261.6217
- 100 швейцарских франков 2527.0033
- 100 юаней женьминьби (Китай) 363.5595
Кроме того, по данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 июля составил 417,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $378,4 млн.
Напомним, мы писали о том, что происходило с долларом на межбанке, в обменках и банках в среду, 31 июля.
Также мы писали, что в среду, 31 июля, цена доллара в обменниках обвалилась ниже отметки в 25 грн.