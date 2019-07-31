В среду, 31 июля, к концу дня курс гривни на межбанковском валютном рынке незначительно снизился - до 25,115 грн/$1 с 25,035 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,095 -25,135 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 1 августа официальный курс 25,020755 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 июля укрепился до 24,9845 грн/$1 с 25,0919 грн/$1.

Национальный банк Украины также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 августа 2019 года.

100 долларов США 2502.0755

100 евро 2790.0644

10 российских рублей 3.9454

10 белорусских рублей 122.9521

100 польских злотых 650.1828

100 турецких лир 452.8590

100 болгарских лев 1426.5592

1000 йен 230.5076

100 канадских долларов 1902.9221

100 молдовских лей 140.8089

100 румынских лей 589.3921

10000 рупий 17.8401

100 фунтов стерлингов 3045.1572

100 чешских крон 108.7405

100 шведских крон 261.6217

100 швейцарских франков 2527.0033

100 юаней женьминьби (Китай) 363.5595

Кроме того, по данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 июля составил 417,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $378,4 млн.

Напомним, мы писали о том, что происходило с долларом на межбанке, в обменках и банках в среду, 31 июля.

Также мы писали, что в среду, 31 июля, цена доллара в обменниках обвалилась ниже отметки в 25 грн.