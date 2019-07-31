В среду, 31 июля, к концу дня курс гривни на межбанковском валютном рынке незначительно снизился - до 25,115 грн/$1 с 25,035 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,095 -25,135 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 1 августа официальный курс 25,020755 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 июля укрепился до 24,9845 грн/$1 с 25,0919 грн/$1.

Национальный банк Украины также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 августа 2019 года.

  • 100 долларов США 2502.0755
  • 100 евро 2790.0644
  • 10 российских рублей 3.9454
  • 10 белорусских рублей 122.9521
  • 100 польских злотых 650.1828
  • 100 турецких лир 452.8590
  • 100 болгарских лев 1426.5592
  • 1000 йен 230.5076
  • 100 канадских долларов 1902.9221
  • 100 молдовских лей 140.8089
  • 100 румынских лей 589.3921
  • 10000 рупий 17.8401
  • 100 фунтов стерлингов 3045.1572
  • 100 чешских крон 108.7405
  • 100 шведских крон 261.6217
  • 100 швейцарских франков 2527.0033
  • 100 юаней женьминьби (Китай) 363.5595

Кроме того, по данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 июля составил 417,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $378,4 млн.

Напомним, мы писали о том, что происходило с долларом на межбанке, в обменках и банках в среду, 31 июля.

Также мы писали, что в среду, 31 июля, цена доллара в обменниках обвалилась ниже отметки в 25 грн.

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