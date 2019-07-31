На Донбассе временно приостановлены контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово". Причиной этого стало возгорание травы и детонация неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14:00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, ныне в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, и от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. В пресс-центре заверили, что пропуск людей и транспортных средств в КПВВ «Гнутово» будет возобновлен после стабилизации ситуации.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что боевики обстреляли позиции ВСУ возле Гнутово.

Также мы сообщали, что через пункт пропуска "Гнутово" пытались провезти в Донецк оборудование для майнинга криптовалют.