Полиция Киева завела уголовное дело по нападению на пресс-центр "Укринформа". Документ
Столичная полиция открыла уголовное производство по факту нападения 30 июля молодчиков в футболках "Традиция и порядок" на помещение "Укринформа". Об этом сообщается на сайте информагентства.
Об открытии дела "Укринформу" сказала пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции города Киева Анна Зубрева.
"Есть (внесенные сведения в - прим. ред.) ЕРДР за нанесение телесных повреждений, статья 125 УК, за избиение охранника", - коротко заявила Зубрева.
Извлечение из Единого реестра досудебных расследований с соответствующей записью оказалось в распоряжении агентства.
Фото: ukrinform.ru
Следователь Шевченковского управления столичной полиции Василий Зарубенко добавил, что сейчас в прокуратуре имеются материалы по поводу повреждения имущества "Укринформа".
Напомним, уже в день нападения на пресс-центр "Укринформа" полиция задержала двух погромщиков.
Ранее "Страна" сообщала, что в Национальном союзе журналистов осудили атаку на национальное агентство и призвали правоохранителей провести эффективное расследование.