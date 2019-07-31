Столичная полиция открыла уголовное производство по факту нападения 30 июля молодчиков в футболках "Традиция и порядок" на помещение "Укринформа". Об этом сообщается на сайте информагентства.

Об открытии дела "Укринформу" сказала пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции города Киева Анна Зубрева.

"Есть (внесенные сведения в - прим. ред.) ЕРДР за нанесение телесных повреждений, статья 125 УК, за избиение охранника", - коротко заявила Зубрева.

Извлечение из Единого реестра досудебных расследований с соответствующей записью оказалось в распоряжении агентства.

Фото: ukrinform.ru

Следователь Шевченковского управления столичной полиции Василий Зарубенко добавил, что сейчас в прокуратуре имеются материалы по поводу повреждения имущества "Укринформа".

Напомним, уже в день нападения на пресс-центр "Укринформа" полиция задержала двух погромщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Национальном союзе журналистов осудили атаку на национальное агентство и призвали правоохранителей провести эффективное расследование.