Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации (ОГА). Указ об этом №563/2019 от 30 июля опубликован в среду, 31 июля.

"Назначить Шевченко Игоря Юрьевича председателем Черкасской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей председателя Черкасской ОГА Тараса Высоцкого. В свою очередь предыдущий руководитель Черкащины Александр Вельбивец был уволен 24 июня.

В Кабинете министров 26 июня согласовали назначение предложенного Президентом Украины Игоря Шевченко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

По данным Офиса Президента, 46-летний Игорь Шевченко окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение". Долгое время работал частным предпринимателем в сфере грузовых перевозок.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский представил Игоря Шевченко во время рабочей поездки в Черкасскую область. При этом он отказался принять в подарок гипсовый бюст себя.

Ранее президент Зеленский принял приглашение белорусского президента Александра Лукашенко приезжать в любое время.