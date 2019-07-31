Жителю Британии дали самое короткое в истории тюремное заключение, всего 50 минут, передает Dail Mail.

Отмечается, что 23-летний Шейн Дженкинс был отправлен за решетку на срок менее часа за инцидент, который произошел 30 мая. Тогда молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и каннабиса разбил окно бывшей девушки метлой и сумел сбежать от офицеров.

В камере он получил ручку и бумагу, на которых он написал два письма, которые судья Ламберт заставил его прочесть во возвращению в зал суда. В письме своей бывшей девушки он сказал: "Извини, что разбил твое окно. Это было глупое решение, которое я принял. Надеюсь, ты меня простишь".

В письме к офицерам он сказал: "Я искренне сожалею о своих действиях. Я не собирался причинять вред, это было мгновенное решение". Ему стыдно за свое поведение. Он говорит, что "вел себя как идиот".

Судья сказал ему: "Ты не будешь безумным наркоманом". Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.

Ранее сообщалось, что экс-торнадовец Пугачев, осужденный на пожизненный срок за убийство полицейских, обжаловал приговор.

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