Украинские пользователи мессенджера Viber получают сообщения о том, что якобы в честь 95-летнего юбилея ТМ Adidas компания раздает бесплатные футболки и обувь. Скорее всего, эту акцию организовали мошенники для того, чтобы собрать данные пользователей. Об этом пишет MediaSapiens.

"Adidas дарит 3000 бесплатных пар обуви и футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие. Получите бесплатное обувь (ссылка на сайт - Прим. Ред.)", - сообщается в спам-рассылке.

Фото: ms.detector.media

При переходе по ссылке пользователь должен ответить на вопросы о том, нравится ли ему продукция компании и т.д., а затем просит заполнить поля с именем и адресом, якобы для доставки одежды и обуви. Спустя какое-то время Viber начал блокировать эту ссылку.

В компании уточняют, что бренд не имеет отношения к этой рассылке. "Нам уже с утра звонили несколько сотен пользователей с подобным вопросом. Это неправда. Компания таких акций не проводит",- отметил в комментарии изданию менеджер по обработке заказов Денис Легкий.

Кроме того, у Adidas есть свой официальный канал в Viber, где бренд уведомляет об акциях и новостях в Украине. В нем нет никакой информации о раздаче подарков в честь 95-летия компании.

Это не первая подобная попытка со стороны спамеров собрать пользовательские данные, прикрываясь юбилеем ТМ. В феврале 2018 года во многих странах прошла аналогичная рассылка в WhatsApp. Пользователям так же обещали 3000 пар обуви и одежды, в честь 93-летия компании.

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