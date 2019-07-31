На "5 канале", принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко, показали сюжет про походный юношеский лагерь, организованный морской пехотой в Черкассах, у одного из наставников на форме засветился шеврон дивизии СС. Об этом в Telegram-канале написал журналист Армен Гаспарян.

Так, журналисты рассказывали о лагере, который морпехи устраивают для школьников со всей Украины уже второй год. В кадре появился один из наставников, у него на рукаве - шеврон дивизии СС "Мертвая голова".

Отметим, "Мертвая голова" - подразделение СС, отвечавшее за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха. 3-я танковая дивизия "Мертвая голова" была сформирована в период с 16 октября по 1 ноября 1939 года в учебном лагере СС в Дахау как дивизия моторизованной пехоты. Основу составили чины соединения СС "Мёртвая голова", а также офицеры частей усиления СС и Данцигский хаймвер СС.

Скриншот, фото: t.me/ASGasparyan

Напомним, в гимназии Киева проводят уроки "воинской доблести" на примере дивизии СС Галичина.

Также мы писали, что в апреле в центре Киева националисты развернули гигантский баннер о дивизии СС "Галичина".