"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила против планов Зе-команды распродать ключевые государственные предприятия и снять мораторий на продажу земли. Соответствующее заявление политсила разместила на своем сайте.

Как сказано в заявлении, в интервью агентству "Bloomberg" представители Офиса президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, а также распродать государственные банки и крупнейшие предприятия. В их списке значатся "Укрзализныця" и "Укрпочта". По мнению ОПЗЖ, такие планы указывают на то, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны с молотка.

"Такие заявления представителей "Зе-команды" полностью оправдывают наихудшие прогнозы: они только называют себя слугами народа, но в реальности обслуживают внешних кредиторов во главе с МВФ", - заявляют в "Оппоплатформе".

По мнению оппозиции, "Зе-власть" "начала отрабатывать внешний заказ" на распродажу украинских активов, уничтожение отечественного производителя и распродажу земли. И это можно расценивать как предательство национальных интересов.

ОПЗЖ выступила против планов приватизации системообразующих государственных предприятий и банков, а также открытия рынка земли. По мнению партии, вопрос о продаже земли следует вынести на общенациональный референдум.

Напомним, 30 июля замглавы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен до конца 2019 года.

Ранее мы писали о том, что Конституционный суд отказался заниматься мораторием на продажу земли.