2 августа в большинстве стран СНГ свой праздник отмечают нынешние и бывшие десантники - в этот день празднуется День ВДВ. Официально в Украине этот праздник два года назад перенесли на другую дату, однако те, кто служил давно, продолжают отмечать его в привычный день.

История праздника

История воздушно-десантных войск началась в 1930 году. В этот день под Воронежем высадилось первое советское подразделение ВДВ. Их было всего 12 человек. Позже на территории СССР ВДВ использовались во всех вооруженных конфликтов.

Через год в ССР официально появилось десантное подразделение. До 1946 года десантники относились к ВВС, позже их включили в состав сухопутных войск. После обретения Украиной независимости десантные войска стали самостоятельным подразделением.

Интересно, что этот праздник совпадает с Днем пророка Ильи, который считается покровителем воинов.

Десантники в Украине

В нашей стране после распада СССР в 1999 году ВДВ переименовали в Аэромобильные войска и тогда же начали снова отмечать праздник.

С 2017 года дату празднования перенесли на 21 ноября - годовщину начала событий на Майдане в 2013 году, а голубые береты сменили на бордовые.

Власти пояснили, что дата 2 августа связана исключительно с советскими десантниками и не имеет никакого отношения в украинской армии. Кроме того, 21 ноября - это также день Святого Михаила, который считается покровителем десантных войск ВСУ. А 2 августа назначили День памяти погибших десантников. В этот день в бригадах проходят построения, посвященные погибшим военным.

Лозунгом украинских десантников до переформатирования было - "Никто, кроме нас". Сейчас – "Всегда первые".

Как отмечают день ВДВ

Нынешние и бывшие десантники всегда отмечали свой праздник очень шумно, с гуляниями, встречами сослуживцев. Одним из традиционных развлечений ВДВшников стало купание в городских фонтанах и других водоемах прямо в форменных полосатых майках и голубых беретах. Этот день "славился" драками и беспорядками вследствие активного употребления празднующими алкоголя. Тем не менее, в последние годы в Украине этот день скорее является днем памяти погибших в событиях на востоке страны, поэтому шумного веселья меньше.

Поздравления и открытки с Днем ВДВ