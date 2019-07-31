Мэр Киева Виталий Кличко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщается на фб-странице общественного деятеля Андрея Портнова в среду, 31 июля.

"Друзья, Кличко повторно не явился на допрос, назначенный сегодня на 14-30, разместив фото, что он в США. Закон предусматривает ходатайство в суд о принудительном приводе фигуранта. Ждём желтый "бобик". Закон один для всех.", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Андрей Портнов

Мы разбирались, кто выиграет развернувшуюся битву за Киев. Конфликт между командой президента Украины Владимира Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко перешел в публичную плоскость.

Ранее ушел в отставку секретарь Киевского городского совета.