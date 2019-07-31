В Украине собираются снять экологический триллер о Чернобыле. Проектом под названием The Anthropocene занялся украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий. Об этом сообщает "Гордон".

По словам режиссера, новая картина может стать самым дорогим фильмом в истории украинского кино. Команда, которая работает над фильмом, планирует выдвинуть его на премию "Оскар" и показать на Каннском кинофестивале.

Продюсером картины станет Олег Кохан. По его словам, съемки The Anthropocene профинансированы на 50 процентов благодаря средствам, выделенным частными американскими фондами. Создатели также ожидают, что получат государственную поддержку на Украине.

Мирослав Слабошпицкий - украинский кинорежиссер, сценарист и лауреат государственной премии Украины имени Александра Довженко. Он получил известность благодаря картине "Племя" о глухонемых подростках, воспитанниках интерната.

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