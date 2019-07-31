Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский имеет украинский паспорт и неоднократно въезжал в Украину в 2007 - 2015 годах. Об этом пишет Rise Moldova.

Так, журналисты издания со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщают, что в указанный период времени Красносельский почти ежемесячно пересекал приднестровский участок молдавско-украинской границы. Для этого он использовал более 300 раз российский и, как минимум, 10 раз украинский загранпаспорт. Ездил глава Приднестровья в Киев, Харьков и Одессу.

При этом отмечается, что до 2016 года Вадим Красносельский был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет он находился в розыске в Молдове.

В МВД Украины журналистам заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше. При этом, согласно имеющимся в распоряжении издания документам, Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.

Отметим, несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон считает, что после смены власти в стране к вопросам статуса Приднестровья и окончательного урегулирования конфликта можно будет вернуться не раньше, чем через полгода.

Также мы писали, что непризнанное Приднестровье хотело открыть представительство в Киеве.