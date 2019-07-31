Власти Италии позволят сойти на берег 116 нелегальным мигрантам, спасенным ранее в Средиземном море и находившихся на борту корабля береговой охраны "Бруно Грегоретти". Об этом в среду, 31 июля, сообщил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

"Я выдам разрешение иммигрантам в ближайшие часы высадиться на берег", - написал он. Маттео Сальвини пояснил, что пять стран Европы, а также итальянская церковь согласились принять их у себя.

Ранее итальянская береговая охрана подобрала с двух лодок 140 нелегалов, которые направлялись из Ливии через Средиземное море к берегам Европы. Впоследствии их не отпускали с "Бруно Грегоретти", пришвартовавшегося у Сицилии, однако нескольких из иммигрантов эвакуировали с корабля, чтобы оказать им медицинскую помощь.

Видео: facebook.com/salviniofficial

Как сообщала "Страна", из-за крушения лодки у берегов Туниса погибли 82 мигранта. После недели поисков тела всех 82 человек, находившихся в лодке, которая затонула на прошлой неделе, сумели обнаружить.

Отметим, что четверть миллиона украинских заробитчан собираются сменить Польшу на другую страну.

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