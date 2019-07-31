Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло во время рабочей поездки Зеленского в Черкасскую область в среду, 31 июля.

Игорь Шевченко (1972 г.р) – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

Ранее "Страна" писала о том, что во время визита в Черкассы Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст с отпечатком поцелуя.

Также мы сообщали, что президент Зеленский прнял приглашение Лукашенко приезжать в Беларусь в любое время.