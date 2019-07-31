Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замена местных прокуроров будет производиться после начала работы Верховной Рады IX созыва и назначения нового генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента в регион некоторые участники разговора пожаловались Зеленскому на работу прокурора области Сергея Овчаренко.

"Мне сейчас сложно что-то говорить по прокурору. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это его задача - менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что новая Рада не успеет собраться до 1 сентября.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорую смену генпроекрора и заявил, что на эту должность рассматривается кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки.

Что касается нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, он в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.