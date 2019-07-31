Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины за то, что он не прилагает усилия для сдерживания укрепления курса гривны. Об этом она написала в комментарии под постом на Facebook нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

Сульжика возмутило, что гривне "абсолютно бездарно дают укрепляться" вместо того, чтобы накапливать резервы, снижать ставки, отменить все админограничения и ввести полную свободу движения капитала в стране. Как считает член набсовета, укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 грн за доллар.

Скриншот: Facebook/ roman.sulzhyk

Министр полностью поддержала позицию автора поста и посокрушалась по поводу того, что ее ведомство не может влиять на НБУ.

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем", - написала Маркарова.

Другие комментаторы указали чиновнице на несогласованность монетарной и фискальной политики. В ответ на это она еще раз сослалась на неподконтрольность НБУ Минфину.

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячный предоставлено, ежедневные отчеты казначейства также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ ", - ответила Маркарова.

Скриншот: Facebook/ roman.sulzhyk

Напомним, в установленном на 31 июля НБУ курсе доллар колеблется у границы в 25 грн, а евро впервые за два года оказался ниже 28.

Между тем на межбанке доллар рухнул ниже 25 грн.