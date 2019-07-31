Нападающий японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга 24-летний Жерсон Родригес завершает формальности для переезда в киевское "Динамо". Его трансфер оценили в 2 млн евро. В ближайшие дни переход должен быть официально утвержден. Об этом сообщает люксембургский tageblatt.lu.



Жерсон Родригес сделал себе хорошую прессу, выступая за Люксембург против сборной Украины. Атакующий полузащитник уже получал предложение от киевского "Динамо" ранее. В январе 24-летний футболист сменил "Шериф" из Тирасполя на клуб японского топ-дивизиона "Джубило Ивата". Он чувствовал себя комфортно в Японии и не хотел менять клуб. Однако скауты Александра Хацкевича не сдались и сейчас близки к цели.



Первоначально Родригес отказался от переезда в Украину, но теперь готов дать согласие. По данным журналистов, в ближайшие дни официальные документы о трансфере будут отправлены из Японии в Украину. Ожидается, что после этого он подпишет контракт на три года.

На взрослом уровне Жерсон Родригес дебютировал в сезоне 2012/2013, сыграв 2 матча и забив 1 гол за клуб "Свифт Эсперанж" во второй лиге Люксембурга. По итогам сезона клуб занял первое место и перешёл в высшую лигу. В следующем году сыграл за клуб 10 матчей, но по окончании сезона покинул клуб и подписал контракт с командой из второго дивизиона "Унион 05". Отыграв сезон во второй лиге, был отдан в аренду в "Расинг". После оконания аренды в "Расинге" подписал контракт с клубом "Фола". Летом 2017 года перешёл в нидерландский "Телстар", за который провёл 12 матчей и забил 3 гола в Эрсте дивизи. Зимой 2018 года подписал контракт с молдавским "Шерифом". 16 января 2019 года Родригеш подписал контракт с японским клубом "Джубило Ивата".



Его партнер по сборной Люксембурга Марвин Мартинс стал игроком львовских "Карпат", которые как раз в среду, 31 июля, сыграют в 1-м туре чемпионата Украины против киевского "Динамо".

Фото: dynamo.kiev.ua

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