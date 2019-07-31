УПЦ КП подала в суд иск против Министерства культуры
Украинская православная церковь Киевского патриархата будет судиться с Министерством культуры из-за решения о снятии церкви с регистрации. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
По словам почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, Министерство культуры не могло без его согласия снять с регистрации УПЦ КП, поэтому и был подан иск в суд.
"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", - сказал Филарет.
Кроме того, в будущем может быть подан иск в отношении Министерства юстиции. А вот с экс-президентом Петром Порошенко УПЦ КП судиться не намерена.
Филарет добавил, что на данный момент у УПЦ КП есть 6 архиереев, включая его самого, а также 15 епархий.
Напомним, в Минкультуры заявили о прекращении существования УПЦ КП после присоединения к ПЦУ.
Также мы писали, что 20 июля Филарет восстановил Киевский патриархат.