Украинская православная церковь Киевского патриархата будет судиться с Министерством культуры из-за решения о снятии церкви с регистрации. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, Министерство культуры не могло без его согласия снять с регистрации УПЦ КП, поэтому и был подан иск в суд.

"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", - сказал Филарет.

Кроме того, в будущем может быть подан иск в отношении Министерства юстиции. А вот с экс-президентом Петром Порошенко УПЦ КП судиться не намерена.

Филарет добавил, что на данный момент у УПЦ КП есть 6 архиереев, включая его самого, а также 15 епархий.

Напомним, в Минкультуры заявили о прекращении существования УПЦ КП после присоединения к ПЦУ.

Также мы писали, что 20 июля Филарет восстановил Киевский патриархат.