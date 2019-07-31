В Киеве с 2 по 31 августа на Южном мосту частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"УК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа по 31 августа продлятся работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время работ ограничат для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

По состоянию на сегодня на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году. Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.



Фото: kyivcity.gov.ua

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