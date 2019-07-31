В городе Каменское Днепропетровской области бетонный карниз крыши школы № 20 упал вниз, разрушив навес и порог. Об этом сообщает 34 телеканал города Днепр.

Обломки отвалившегося карниза спасатели вывозили тремя грузовиками.

В момент обрушения внутри школы работала уборщица. Женщина не пострадала, однако теперь родители боятся отправлять детей учиться 1 сентября.

"Если бы это было первое сентября, это была бы страшная трагедия. То есть реально, чистое везение - вот повезло", - сказал в интервью каналу отец одной из школьниц.

Видео: YouTube/ 34 телеканал

Как сообщается в сюжете о происшествии, 4 года назад в школе провели капитальный ремонт крыши. Судя по обнажившимся после обвала конструкциям, ремонт был косметическим: вверху здания хорошо видны трухлявые балки и разрушенный бетон.

Об аварийном состоянии крыши руководство учебного заведения не знало. Поэтому проверок кровли даже перед началом учебного года никогда не проводили, хотя зданию уже около восьмидесяти лет.

"Обследует санэпидстанция, пожарная служба, но не кровлю", - сказала директор Каменской СОШ №20 Ирина Гоначарук.

Сейчас городские чиновники устанавливают подрядную организацию, выполнявшую ремонт крыши, подсчитывают сумму ущерба и собираются передавать дело в прокуратуру.

В мэрии Каменского обещают к 1 сентября восстановить фасад и крышу школы. Если строители не уложатся в сроки, то детей переведут в новый корпус, где уже оборудовали около 30 классов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре снег обрушил крышу павильона на рынке.

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