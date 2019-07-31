После нападения на "Укринформ", где 30 июля неизвестные в футболках "Традиция и порядок" устроили погром, пять работников пресс-центра обратились за медицинской помощью, сумма материального ущерба превышает 500 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

В результате нападения на пресс-центр работники, которым досталось больше всего, - Павел Негрей и Роман Храбров - до сих пор не могут прийти в себя и жалуются на самочувствие.

"Все произошло очень спонтанно, даже не сразу понял, что происходит: на меня напали со спины и очень сильно схватили за плечо, в котором раньше была сломана ключица и сейчас стоит металлическая пластина. Боль почувствовал просто безумную", - комментирует Роман Храбров.

Далее нападавшие оттолкнули Романа от входа в пресс-центр, на многочисленные призывы не совершать акт вандализма и не ломать дорогостоящую технику, принадлежащую государству, никто не реагировал.

"Сразу трое парней напали на моего коллегу - Павла Негрея и начали бить. Конечно, бросился ему на помощь и здесь снова получил в уже травмированное плечо. Уже после схватки почувствовал, что плечо немеет, волновался, чтобы не повредить имплант, поэтому тоже обратился к врачам "скорой", которые приехали по вызову", - рассказывает Роман Храбров.

По его словам, после осмотра медики посоветовали пройти более детальное обследование, ведь действительно было подозрение на повреждение ранее установленных пластин. Тем не менее, уже на следующий день, 31 июля, Храбров вышел на работу, так как в пресс-центре нужно устранять последствия погрома. По словам Романа, его коллега Павел пострадал гораздо сильнее - после нападения у него сильно травмирован левый глаз и многочисленные синяки, гематомы и ушибы по всему телу. В частности, и синяк на горле, который образовался после того, как один из нападавших, прорываясь в пресс-центр, начал душить Павла.

"Едва гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр. На меня практически сразу набросились несколько молодых людей, ведь я не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове ...", - рассказывает Павел.

Руководитель пресс-центра Сергей Сай-Боднар подтверждает, что после атаки на "Укринформ" 5 работников обращались за медицинской помощью, 2 из них направили на судебно-медицинскую экспертизу. По заявлению Павла Негрея открыто уголовное производство.

"Также мы более подробно проанализировали состояние техники, и обнаружили, что полностью из строя вышла конференц-система, балансовая стоимость которой - около 500 000 гривен. Поэтому мы будем заказывать техническую экспертизу, результаты которой будут внесены в материалы дела полиции", - рассказывает руководитель пресс-центра.

Напомним, во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификации на выборах, самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами.

Также мы писали, что полиция задержала двух участников погрома в Укринформе.