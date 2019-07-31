В ФИФА назвали 10 лучших тренеров прошлого сезона
Международная ассоциация футбола (ФИФА) опубликовала список специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера года. Об этом сообщает пресс-служба.
Каждый желающий может принять участие в голосовании. Для этого необходима авторизации на сайте ФИФА.
Список номинантов:
- Джамель Бельмадри (сборная Алжира)
- Дидье Дешам (сборная Франции)
- Марсело Гальярдо (ФК "Ривер Плейт", Аргентина)
- Рикардо Гарека (сборная Перу)
- Пеп Гвардиола (ФК "Манчестер Сити", Англия)
- Юрген Клопп (ФК "Ливерпуль", Англия)
- Маурисио Почеттино (ФК "Тоттенхэм", Англия)
- Фернанду Сантуш (сборная Португалии)
- Эрик тен Хаг (ФК "Аякс", Голландия)
- Тите (сборная Бразилии)
Фото: fifa.com
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