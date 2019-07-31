Международная ассоциация футбола (ФИФА) опубликовала список специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера года. Об этом сообщает пресс-служба.

Каждый желающий может принять участие в голосовании. Для этого необходима авторизации на сайте ФИФА.

Список номинантов:

Джамель Бельмадри (сборная Алжира)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Марсело Гальярдо (ФК "Ривер Плейт", Аргентина)

Рикардо Гарека (сборная Перу)

Пеп Гвардиола (ФК "Манчестер Сити", Англия)

Юрген Клопп (ФК "Ливерпуль", Англия)

Маурисио Почеттино (ФК "Тоттенхэм", Англия)

Фернанду Сантуш (сборная Португалии)

Эрик тен Хаг (ФК "Аякс", Голландия)

Тите (сборная Бразилии)

Фото: fifa.com

Как сообщала "Страна", Артем Милевский назвал дебилизмом отлучение Ярослава Ракицкого от сборной Украины. "Как такого хорошего игрока не вызывать в сборную? Ну вот так у нас в Украине сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", - отметил Милевский.

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