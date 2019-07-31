Международная ассоциация футбола (ФИФА) опубликовала список специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера года. Об этом сообщает пресс-служба.

Каждый желающий может принять участие в голосовании. Для этого необходима авторизации на сайте ФИФА.

Список номинантов:

  • Джамель Бельмадри (сборная Алжира)
  • Дидье Дешам (сборная Франции)
  • Марсело Гальярдо (ФК "Ривер Плейт", Аргентина)
  • Рикардо Гарека (сборная Перу)
  • Пеп Гвардиола (ФК "Манчестер Сити", Англия)
  • Юрген Клопп (ФК "Ливерпуль", Англия)
  • Маурисио Почеттино (ФК "Тоттенхэм", Англия)
  • Фернанду Сантуш (сборная Португалии)
  • Эрик тен Хаг (ФК "Аякс", Голландия)
  • Тите (сборная Бразилии)

Фото: fifa.com

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