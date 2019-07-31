Кабинет Министров расширил специальные пошлины на импорт сжиженного газа трубопроводным транспортом из России. Данное постановление Кабмина от 24 июля 2019 года №678 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабмина от 17 июля 2019 года №624" было опубликовано на сайте правительства, сообщают "Украинские новости".

Согласно тексту постановления, Кабмин расширил список сжиженных газов, на которые возлагаются спецпошлины с 1 августа в размере 1,75% и с 1 октября - 3%.

Теперь пошлины действуют:

на сжиженный газ, который используется как топливо и для других целей;

на пропан, чистота которого больше 90%, но не больше 99%;

на другие пропаны;

на бутан для специфических процессов переработки;

на бутаны, чистота которых больше 90%, но не менее 95%;

на другие бутаны.

Кроме того спецпошлина была расширена на импорт бутана и изобутана. При этом ранее спецпошлина была возложена только на сжиженный газ, поставляемый трубопроводным транспортом из России, который используется как топливо.

"В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется спецпошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты спецпошлины по определенным этим пунктом ставкам", - говорится в тексте постановления.

Ранее "Страна" писала о том, что российские компании получили добро от правительства Медведева на поставки в июле сжиженного газа в Украину.

Также мы сообщалли, что Украина провела встречи по закупкам сжиженного газа у США.