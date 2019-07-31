Наблюдательный совет государственного Приватбанка возглавила бывший международный советник Управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шерон Иски. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка в среду, 31 июля.

Иски избрали главой набсовета на его первом заседании в новом составе. "Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – прокомментировала свое назначение Иски.

Оксана Маркарова (в центре первого ряда слева) и Шерон Иски (в центре первого ряда справа) Фото: privatbank.ua

Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав набсовета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии Приватбанка.

Набсовет Приватбанка состоит из девяти человек – шести независимых членов и трех представителей государства.

Напомним, что бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая стала членом набсовета Приватбанка по квоте президента, оказалась подругой актрисы Елены Кравец из Студии Квартал 95.

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