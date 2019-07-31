В Луганской области на территории заброшенного частного домовладения в Новоайдарском районе обнаружили тайник с оружием. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время обыска изъяли 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм (запрещённых Минскими соглашениями), 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

По предварительной информации, схрон был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", на въезде в Киев патрульные случайно нашли в авто противотанковый гранатомет. После остановки авто патрульные заметили, что водитель во время общения заметно нервничает.

Отметим, что под Ровно во дворе жителя села нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов. Открыто уголовное производство.

Напомним, что в США констатировали, что после начала АТО (ООС) Украина фактически превратилась в "оружейный супермаркет".