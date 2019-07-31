В Николаевской области фермер убил предпринимателя, которому не понравилось качество купленных у него помидоров. Об этом пишет издание "Новости-N".

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 30 июля, в селе Константиновка Витовского района Николаевской области. К местному фермеру С. приехал предприниматель, который ранее купил у него партию помидоров.

Когда купленные помидоры были переработаны на сок, покупатель оказался недоволен качеством продукции. Он захотел выяснить отношения с продавцом, в ходе возникшей ссоры фермер нанес удар предпринимателю кулаком, от которого последний упал и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался.

Фермер задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по статье 121 УК Украины "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего".

Напомним, полиция задержала водителя, который застрелил пару фермеров в Николаевской области.

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